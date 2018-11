Meerdere overleden personen aangetroffen in bedrijfspand Enschede

Even na 15.00 uur vanmiddag ontving de politie een melding van een incident op genoemde locatie en via een persalarm hebben we gemeld dat er sprake is van een schietincident. De doodsoorzaak is echter nog niet bekend, dat wordt momenteel onderzocht door een Team Grootschalig Opsporing (TGO). Dit onderzoek is nog in volle gang en daarbij is ook een politieheli ingezet. Er zijn nog geen verdachten in beeld.