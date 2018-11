Deur van appartement opgeblazen, politie vraagt hulp

Want na het eerste onderzoek lijkt het erop dat de daders hun actie goed hebben voorbereid. Daarom wil de politie graag in contact komen met mensen die de afgelopen dagen iets opvallends rond de flat hebben gezien. Vandaag gaan agenten ook van deur tot deur om aan flatbewoners zelf te vragen of ze iets verdachts hebben gezien.

Verder blijkt uit onderzoek dat de twee daders rond half zes hebben toegeslagen. De deur van het appartement is opgeblazen, daarna zijn de daders naar binnen gegaan. Er was niemand thuis op dat moment. Het is nog onbekend of er buit is gemaakt. De daders zijn vastgelegd op camerabeelden, die worden nu verder door de politie onderzocht. Er is ook al sporenonderzoek gedaan door forensisch rechercheurs.