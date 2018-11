Aanhouding bedreiging Sinterklaas

De verdachte is dinsdagmiddag 13 november in Haarlem aangehouden. Voor bedreigingen die hij heeft geuit op sociale media. Drie andere personen hebben op het moment van de aanhouding een gebiedsverbod uitgereikt/opgelegd gekregen. Dit verbod is opgelegd door de gemeente Zaanstad. Ook de verdachte krijgt een gebiedsverbod opgelegd. Het viertal mag zich vrijdag en zaterdag niet in de omgeving van de Zaanse Schans bevinden. De aangehouden verdachte is meegenomen naar het politiebureau voor verhoor.