Automobilisten A22 zetten levens hulpverleners op het spel

In totaal werden 9 automobilisten in 5 minuten tijd op de bon geslingerd. Dit gebeurde dinsdagochtend op de A22 bij Velsen-Noord. Binnenkort krijgen zij via het Centraal Justitieel Incasso Bureau een forse boete in hun brievenbus.

Vijf auto's kwamen rond 08.00 uur op de A22 met elkaar in botsing. Vanwege de verkeersveiligheid stelde Rijkswaterstaat de rijstrooksignalering in werking, de zogeheten rode kruizen. Boven de betrokken rijstrook werd het rode kruis aangezet.

Sommige bestuurders stonden in de rij om de afslag naar Beverwijk te nemen. Negen bestuurders besloten om op het laatste moment toch rechtdoor te rijden via Alkmaar en negeerden daarbij het rode kruis op twee rijbanen.

Veiligheid

Rijkswaterstaat neemt met onder andere rijstrookafsluitingen en pijlwagens al maatregelen om wegwerkers, weginspecteurs en hulpverleners te beschermen tegen ongevallen. Het rode kruis is een belangrijke verkeersmaatregel om de weggebruiker tijdig aan te geven dat een rijbaan niet meer mag én kan worden gebruikt. Het negeren van een rood kruis kan levensgevaarlijk zijn.