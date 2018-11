Man aangehouden met hulp van politiehond Dubh

Rond 18.35 uur kreeg de politie een melding dat er een gestolen auto stond op de Doctor C.J.K. van Aalstweg. De verdachte was op dat moment nog in een winkel. Toen hij terug kwam en met de gestolen auto weg wilde rijden konden agenten de auto klemzetten. De verdachte wilde niet meewerken met de aanhouding en verzette zich hevig. Met hulp van politiehond Dubh konden de agenten de verdachte onder controle krijgen en aanhouden. De 34-jarige man raakte gewond aan zijn been.

2018218858