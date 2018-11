Automobilist ernstig gewond geraakt bij aanrijding

De aanrijding vond plaats op de kruising van de Westpoortweg met de Accraweg. De vrachtauto reed vanuit de stad over de Westpoortweg richting IJmuiden en de bestuurder van de personenauto reed in tegenovergestelde richting en maakte een bocht naar links in de richting van Ruigoord.

Politie-, brandweer- en ambulancepersoneel zijn ingezet bij deze ernstige aanrijding. VOA (Verkeers Ongevallen Analyse) heeft een onderzoek op de kruising ingesteld. TOEV (Team Opsporing Ernstige Verkeersongevallen) heeft het onderzoek in behandeling.