Getuigenoproep: Man gewond bij schietincident Krugerplein

Vlak voor het schietincident bevond zich zeer waarschijnlijk een groep personen op het Krugerplein, vlak voor een café. De recherche wil graag met hen spreken om duidelijkheid te krijgen over de toedracht en aanleiding voor het schietincident. Ook komt de politie graag in contact met andere getuigen die mogelijk iets gezien of gehoord hebben.



Heeft u informatie voor de politie? Neem dan contact op met 0900-8844, via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of via onderstaand tipformulier.