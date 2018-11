Drie aanhoudingen in onderzoek naar woninginbraken

De politie nam twee auto’s in beslag en doorzocht meerdere panden. Meer aanhoudingen worden gedurende het onderzoek niet uitgesloten.



Aanleiding van het onderzoek was een inbraak in een woning in Reeuwijk op 15 augustus dit jaar. Het Flexteam kwam de verdachten op het spoor via camerabeelden waarna het onderzoek zich verder richtte op de identiteit van deze personen. De verdachten kwamen vervolgens ook in beeld bij inbraken elders in het land. De verdachten werkten in wisselende samenstellingen en hielden zich bezig met inbraken in voornamelijk vrijstaande huizen. Soms waren de bewoners thuis en gingen de inbrekers er dan snel vandoor. Bij de inbraken werden vooral sieraden buitgemaakt.



Een verdachte, de 28-jarige man, maakt deel uit van de Goudse Top60.