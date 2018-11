Man onder dreiging van vuurwapen beroofd van auto

Het slachtoffer stond om omstreeks tien uur in de avond een sigaret te roken naast zijn auto. Vervolgens werd hij bij zijn trui beetgepakt door een van de verdachten. Het slachtoffer belandde op de grond en liep hierbij verwondingen op. De verdachten zijn in de auto van het slachtoffer gestapt en weggevlucht. Vanuit de achterbank gooiden zij nog een jas en een trui uit de auto.

Het is nog onbekend welke richting de verdachten opreden vanuit de Prinses Beatrixlaan. De politie is op zoek naar mensen die de beroving hebben gezien of die de auto, een Renault Clio met het kenteken 58TVDG, na de beroving hebben zien rijden. Heeft u iets gezien of gehoord? Neem dan contact op via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl. Of vul het onderstaand tipformulier in.