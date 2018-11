Politie zoekt dader en getuigen ongeval Schroeweg

De veroorzaker reed in een Mitsubishi en leek in eerste instantie de automobilist uit Spijkenisse te volgen, maar op de Torenweg verdween hij plotseling richting Oost-Souburg. De politie stelt een onderzoek in naar de identiteit van de bestuurder welke na de aanrijding doorreed. Hebt u meer informatie? Bel dan met de politie: 0900-8844. Of via het Politie WhatsApp nummer 06-12207006. Belt u liever anoniem: 0800-7000. U kunt ook een tipformulier invullen. Vermeld bij uw melding altijd zaaknummer 2018267286.