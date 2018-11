Man op station beroofd van portemonnee

Het slachtoffer was die dag in Amsterdam wezen winkelen. Daar werd hij op het station aangesproken door een getinte, tengere man. De man, die een donkere muts en een donkere jas met opvallend rode elementen, vroeg hem de weg naar Zaandam. Vervolgens stapten zij in de trein. Rond 22.30 uur kwam de trein aan in Tilburg. Hier kwamen beide mannen elkaar weer tegen.