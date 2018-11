Pillenmachine en XTC-tabletten in woning aangetroffen

Naar aanleiding van een onderzoek namen agenten een kijkje in de woning waarbij de grote hoeveelheid XTC-pillen werden aangetroffen. De bewoner is aangehouden op verdenking van bezit en handel in verdovende middelen.

Specialistische medewerkers van het team Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmanteling (LFO) zijn samen met medewerkers van de Forensische Opsporing Limburg dinsdagochtend gestart met een nader technisch onderzoek in de woning. Naar verwachting neemt dit onderzoek nog een groot deel van de middag in beslag.