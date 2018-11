Politie onderzoekt dubbele lijkvinding in appartementencomplex

Agenten namen rond 19.00 uur een kijkje in de woning en vonden de twee levenloze lichamen. Het is nog onduidelijk wat er zich in de woning heeft afgespeeld. Met alle scenario’s wordt rekening gehouden.

Slachtoffers

De identiteit van één van de slachtoffer is bekend. Het gaat om een bewoonster van één van de andere woningen in het appartementencomplex. De identiteit van het tweede slachtoffer is nog niet vastgesteld.

Onderzoek

Door medewerkers van Forensische Opsporing is er maandagavond in en rondom de woning technisch onderzoek verricht. Dit onderzoek zal in de loop van dinsdag afgerond worden.

Ook heeft inmiddels buurtonderzoek plaatsgevonden. Afgelopen nacht is de woning bewaakt door de politie.

Schouw

Dinsdagmiddag zal schouw op beide stoffelijke overschotten plaatsvinden.

De verwachting is dat er dan ook meer duidelijkheid is over de doodsoorzaak.

Getuigenoproep

Getuigen die informatie hebben die een bijdrage kan leveren aan het onderzoek worden verzocht om contact op te nemen met de politie via 0900 – 88 44.