Man en vrouw beroofd in Nijmegen, politie zoekt getuigen

De man en de vrouw liepen op het station Nijmegen Dukenburg uit de trein richting de stationswinkel. Daar werden ze aangesproken door een man met een groene jas. Gezamenlijk liepen ze via het Spijkerhofplein in de richting van de Valkenaerhof. Daar kwam een tweede persoon ze tegemoet en onder bedreiging van een voorwerp werden zij gedwongen hun telefoons af te staan. De tas van de vrouw is ook meegenomen.

De politie is meteen een buurtonderzoek gestart en eventuele camerabeelden worden uitgekeken.