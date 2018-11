Politie in Oost-Nederland krijgt nieuwe objectieve sterkteverdeling

De politie is blij dat er overeenstemming is omdat het volgens politiechef Dros leidt tot een objectieve verdeling van de capaciteit. ”Het stelt ons in staat om de sterkte nu en in de toekomst goed te verdelen waarbij we nu de werklast meenemen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het aantal misdrijven, uitrukken, aangiftes en ongevallen.” In het verleden hanteerden de voormalige politiekorpsen eigen modellen om de sterkte te verdelen. Nu gaan we dat in de hele eenheid op gelijke wijze doen. Het blijft een kwestie van de schaarste verdelen, dus we moeten keuzes blijven maken over hoe we onze mensen inzetten.”