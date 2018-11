Politie zoekt getuigen van overval op winkel

De politie zoekt getuigen van de overval of mensen die mogelijk iets gezien hebben wat met de overval te maken kan hebben gehad. Ook mensen die beschikken over bewakingscamera’s in de omgeving worden verzocht om de beelden rondom het tijdstip van de overval te bekijken. Heeft u informatie of beschikt u over beelden waarop mogelijk iets van de overvallers te zien is? Neem dan contact op met de politie in Nijkerk via 0900-8844.

