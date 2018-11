Jeugdige verdachten straatroof Woerden aangehouden

Op 6 november is een 13-jarige scholier na schooltijd op weg naar huis ter hoogte van Veldwijk in Woerden staande gehouden. Onder bedreiging van grof geweld is zijn bluetooth speaker gestolen.

Op 9 november vond een tweede straatroof plaats. Omstreeks 15.10 uur is een 13-jarige jongen onder grove bedreiging door 3 personen beroofd van zijn jas.

De politie Woerden heeft snel gehandeld. Op 14 november zijn drie verdachten opgepakt van 14, 16 en 18 jaar uit De Meern en Vleuten. Een vierde verdachte is bekend.

Heeft u iets gezien?

Heeft u meer informatie of heeft u iets gezien op 6 november of 9 november ter hoogte van Veldwijk in Woerden? Neem dan contact op met de politie op 0900 8844 of anoniem 0800 7000.