Vuurwerkteam controleert op illegaal vuurwerk

Een groep agenten controleerde in totaal vijf verdachte adressen in Loosduinen, Scheveningen en Segbroek. Bij het eerste adres was het al raak en troffen agenten 2 kilo illegaal vuurwerk aan. De verdachte op een volgend adres had 81 kilo consumentenvuurwerk en 6 kg illegaal vuurwerk thuis opgeslagen. Bij een derde verdachte troffen agenten 12 kilo illegaal vuurwerk aan. Bij twee adressen trof de politie niets aan, echter worden zij wel als verdachte gehoord voor voorbereidingshandelingen. Dit, omdat het vermoeden bestaat dat zij wel illegaal vuurwerk hebben besteld.



Een speciale transporteur verpakte het in beslag genomen vuurwerk direct in antistatische zakken en speciale dozen en voerde het daarna het vuurwerk. De vijf verdachten worden gehoord en er zal nader onderzoek worden verricht door het Vuurwerkteam.



De politie zet alles op alles om op verdachte adressen langs te gaan, vuurwerk in beslag te nemen en proces-verbaal op te maken tegen de eigenaar ervan. De huisbezoeken gaan de laatste weken van dit jaar onverminderd door. Alles is erop gericht zo veel mogelijk illegaal vuurwerk in beslag te nemen. Nu, maar ook vorig jaar, coördineerde hoofdagent Marco een soortgelijke vuurwerkactie. “Twee ouders van minderjarige verdachten belden mij een aantal maanden later nog op om mij te bedanken. Zij vertelden mij dat hun minderjarige kinderen beiden goed inzicht hebben kregen in de materiële - en gezondheidsschade wat illegaal vuurwerk kan veroorzaken. Een van hen gaf hierover een presentatie op een school. En dat vind ik erg positief”, aldus Marco.