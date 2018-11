Nog drie verdachten wederrechtelijke vrijheidsberoving Sint Janshof aangehouden

Uit het rechercheonderzoek kwam meer informatie over de andere verdachten naar boven die inmiddels alle drie zijn aangehouden. Op woensdag 29 augustus hielden agenten in Rotterdam een 18-jarige vrouw uit die stad aan. Zij werd na verhoor in vrijheid gesteld. Op woensdag 24 oktober werd in Dordrecht een 27-jarige man uit Alphen aan den Rijn aangehouden en na verhoor in vrijheid gesteld. Op maandag 5 november hielden agenten een 20-jarige Waddinxvener aan in zijn woonplaats. Hij is voorgeleid aan de rechter-commissaris en in bewaring gesteld. De twee verdachten die al eerder werden aangehouden in deze zaak, zitten nog steeds vast. ‘Het onderzoek loopt nog’ geeft de coördinator van het rechercheonderzoek aan. ’We sluiten meerdere aanhoudingen zeker niet uit’.