Aanhouding na dreigen met kruisboog

Agenten reageerden op een melding van overlast in een woning. De betrokkene was nog in de woning en reageerde niet op het verzoek van de politie om de deur te openen. De agenten zagen dat de verdachte dreigde met een aangespannen kruisboog waarop een pijl lag. Daarop trokken de agenten hun vuurwapen en eisten ze dat hij naar buiten kwam. De verdachte liet de kruisboog in de hal achter en gaf zich over. Hij is ingesloten. De agenten deden aangifte van geweld tegen de politie.

De politie tolereert geen geweld tegen opsporingsambtenaren, politiemensen, hulpverleners en overheidspersoneel en treedt er daadkrachtig tegen op. Met het openbaar ministerie is afgesproken dat de strafeis bij geweld tegen medewerkers met een publieke taak altijd wordt verhoogd. Klik hier voor meer informatie over de veilige publieke taak.