Aanhouding wegens hennep

De politie vermoedde dat in een woning aan de Sportlaan en in een woning aan de Vondelstraat een hennepkwekerij aanwezig was. Deze zaken staan los van elkaar, maar woensdagochtend gingen agenten voor onderzoek naar beide woningen en ze vonden ongeveer 50 hennepplanten in iedere woning. Ook is er materiaal, zoals lampen in beslag genomen. Beide bewoners zijn aangehouden en zitten vast voor onderzoek.