Aanhouding wegens hennepkwekerij

De politie vermoedde dat in een woning aan de Molendijk een hennepkwekerij aanwezig was. Woensdagochtend gingen agenten voor onderzoek naar het pand en ze vonden ruim 800 hennepplanten. Ook nam de politie motoren, auto’s en een geluidsinstallatie in beslag, omdat er mogelijk sprake is van wederrechtelijk verkregen voordeel. De bewoners zijn aangehouden en zitten vast voor onderzoek. Het gaat om drie vrouwen in de leeftijd van 16, 19 en 56 jaar en een 61-jarige man.