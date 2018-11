Hennepkwekerij opgerold

De politie vond in een woning aan de Zwaanhoefstraat planten in drie verschillende ruimtes. In een ruimte stonden 176 moederplanten waarvan al meerdere malen stekken waren vervaardigd. Bij berekening waren er 5280 hennepstekken van deze planten verkregen. In een andere ruimte vonden agenten nog 504 hennepstekken. In de derde ruimte in de woning werd een gemiddelde oogstrijpe kweek aangetroffen met 100 oogstrijpe hennepplanten. De elektriciteit werd illegaal afgetakt en daarom is deze woning van het energienetwerk afgesloten.