Man met ploertendoder aangehouden

In de nacht van 14 november 2018 rond 00:55 uur werd door een beveiliger van een bedrijf, aan het bedrijventerrein Vossenberg, melding bij de politie gedaan. Zij zou een man met een wapenstok hebben aangehouden. De agenten kwamen ter plaatse. Zij troffen daar de 28- jarige Pool aan. Hij had een ploertendoder bij zich. De verdachte is aangehouden en ingesloten bij de politie. Het wapen is inbeslag genomen en de verdachte zit nog vast.