Winkeldief met volle tas boodschappen op heterdaad aangehouden

Op 14 november 2018 om 14:50 uur kreeg de politie de melding dat er een winkeldiefstal had plaatsgevonden in een supermarkt. De agenten kwamen ter plaatse en hoorden van het personeel wie de dief was. Zij stond duidelijk op de camerabeelden van de winkel. De vrouw werd ook door de wijkagent herkend. De dienders reden met een machtiging naar haar woning en hielden de vrouw aan. De gestolen goederen werden bij de verdachte thuis aangetroffen. De verdachte is nog ingesloten en de goederen zijn terug naar de supermarkt.