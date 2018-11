Verdachten na aanrijding aangehouden

Woensdagochtend rond 9.25 uur was er een kop-staart aanrijding in Deurne. De bestuurder van de auto die het ongeluk veroorzaakte ging er na de aanrijding vandoor. De bestuurder van de voorste auto raakte gewond bij de aanrijding. Hij is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

Wij gingen op zoek naar de auto die betrokken was bij de aanrijding en er werd een Burgernetbericht verstuurd. Een alerte getuige die het Burgernetbericht had gelezen zag de twee verdachten uit een auto stappen en belde met ons. Op een bospad in Asten vonden wij de auto die vermoedelijk bij het ongeluk betrokken was en even later werden ook de twee verdachten aangetroffen in de omgeving.

In dit geval konden wij de verdachten snel aanhouden met behulp van een alerte getuige. Bent u getuige van een verdachte situatie? Ziet u verdacht gedrag of een strafbaar feit gebeuren? Is er direct hulp nodig? Meld het de politie. De politie beoordeelt wat de mogelijkheden zijn om actie te ondernemen.