Steekincident

Even na 18.00 uur ontstond er op de Heggenstraat een ruzie tussen twee inwoners van Landgraaf. Dat mondde uit in een worsteling, waarbij een 39-jarig man vervolgens meerdere keren gestoken werd.



Forensische opsporing heeft meteen ter plaatse een onderzoek opgestart. Daarnaast zijn er ook getuigen gehoord. De verdachte is vervolgens rond 19.00 uur verderop in de buurt aangehouden. Deze 38-jarige man uit Landgraaf is een bekende van het slachtoffer.