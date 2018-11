Gewapende overval Arnhem, politie zoekt getuigen

De politie heeft een Burgernetmelding verstuurd, waarop enkele reacties zijn binnengekomen. We zijn op zoek naar meer mensen die dinsdagavond iets gezien of gehoord hebben in de buurt van de Zaslaan. Als u iets gezien heeft, kunt u de politie bellen via 0900-8844. Maar u mag natuurlijk ook via het tipformulier hieronder uw informatie doorgeven. Liever anoniem blijven? Bel dan 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).

2018513943 (KJ)