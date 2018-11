Meer nieuws over onderzoek naar de dood van vier mannen in Enschede

De politie trof in eerste instantie twee overleden personen aan en bij een later onderzoek werden nog eens twee lichamen aantroffen.

De slachtoffers zijn vier mannen, waarvan er twee uit Hengelo komen (27 en 34 jaar). De andere twee zijn een 43-jarige man uit Enschede en een 62-jarige man uit Arnhem. Inmiddels is vast komen te staan dat de mannen door vuurwapengeweld om het leven zijn gekomen.

Over de voortgang kunnen we het volgende vertellen: Het pand, waar de slachtoffers zijn aangetroffen, is bekend bij de gemeente en de politie. Op 20 juni jl. heeft er een integrale controle plaatsgevonden waarbij de politie 17 kilo gedroogde henneptoppen heeft gevonden. Twee personen die hierbij aangehouden zijn, behoren nu tot de slachtoffers. Zij zouden worden gedagvaard en waren in afwachting van hun strafzaak op vrije voeten gesteld. Of er een verband is tussen de aanhouding van destijds, en het feit dat ze nu slachtoffer zijn geworden van vuurwapengeweld, zal moeten blijken. De laatste controle heeft plaatsgevonden op 16 oktober naar aanleiding van een melding van Enexis. Toen is in het pand niets verdachts aangetroffen.

Forensische rechercheurs zijn momenteel onder andere bezig met sporenonderzoek in en rond het pand. Tevens wordt er een buurtonderzoek uitgevoerd.