Structurele oplossing vervoer en opslag van illegaal vuurwerk

Een structurele oplossing voor vervoer en opslag wordt gerealiseerd vanaf het vuurwerkseizoen 2019/2020. Deze maatregelen worden al voorbereid maar zijn, gezien de bijbehorende vergunnings- en aanbestedingstrajecten niet meer dit jaar te implementeren. Om toch veilig te werken en te voldoen aan wetgeving wordt deze jaarwisseling gewerkt met beveiligingsbedrijven en een ADR-vervoerder voor het veiligstellen en vervoer van illegaal vuurwerk. Dit zorgt ervoor dat het vuurwerk niet meer tussentijds wordt opgeslagen bij de politie en de wachttijd voor de politie wordt teruggebracht tot een aanvaardbaar niveau (een half uur tot een uur). De politie zorgt er verder voor dat in de oudejaarsnacht de gespecialiseerde ADR-vervoerder bij het ophalen van illegaal vuurwerk, politiebewaking krijgt. Ook met oudjaarsnacht zal deze ADR-vervoerder beschikbaar zijn.

De structurele oplossing vanaf seizoen 2019/2020 houdt in dat de politie voor de afvoer van inbeslaggenomen vuurwerk gebruik maakt van vergunde tijdelijke opslagvoorzieningen en gespecialiseerd vervoer. Hierbij is de veiligheid maximaal gewaarborgd. Deze oplossing leidt tot een duurzame en wetsconforme afvoer en een aanvaardbare wachttijd voor de politie. “Deze structurele oplossing gaat politiemensen echt helpen. De veiligheid van onze mensen staat hierin voorop en we zitten niet meer met ingewikkelde logistieke opslagproblemen rondom illegaal vuurwerk. Dit is een belangrijke stap voorwaarts”, aldus Ronald Zwarter, portefeuillehouder beslag.

*ADR: afkorting van het Europees verdrag over het internationaal vervoeren van gevaarlijke goederen.