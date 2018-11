‘Blij met rechtbank voor politiezaken’

Akerboom deelt de mening van minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid dat dergelijke zaken om specifieke deskundigheid vragen. ‘Een politieagent beslist vaak in een split second of hij wel of geen geweld gebruikt.’

De exclusieve bevoegdheid van de rechtbank Midden-Nederland blijkt uit een wijziging van het wetsvoorstel Geweldsaanwending opsporingsambtenaar die minister Grapperhaus naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Dit besluit vloeit voort uit het Regeerakkoord. Grapperhaus vindt het van groot belang dat het optreden van politiemensen achteraf wordt getoetst door een rechter die niet alleen gedegen kennis heeft van de regels en omstandigheden waaronder opsporingsambtenaren geweld gebruiken, maar ook ruime ervaring heeft in het wegen hiervan.