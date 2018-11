Ben jij een geldezel?

Wat gemakkelijk geld is natuurlijk mooi meegenomen. Maar daarna begint de ellende. Wat gebeurt er namelijk met je pas en pincode? Die worden gebruikt om een nieuwe pas of toegang tot je bankrekening aan te vragen zodat de crimineel het beheer over je rekening krijgt. Criminelen gebruiken vervolgens je bankrekening om gestolen geld weg te sluizen. In veel gevallen ontvang je de beloning nooit. Je krijgt in plaats van een beloning wel heel veel ellende: een strafblad en een bank die je rekening blokkeert en geen zaken meer met je wil doen. Iemand die zijn/haar bank pas en pincode uitleent, noemen we daarom ook wel een geldezel.