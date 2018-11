In Onder de Loep: Man opgelicht via Marktplaats

Met deze onbekende man die in Kampen prepaidkaarten koopt heeft de man uit Gouda eerder via Marktplaats contact gehad. De politie hoopt met het tonen van de man op camerabeelden op herkenning of andere tips.

Deze beelden staan vanaf 15 november 2018, 17:45 uur, online op Gezocht&Vermist. Ken of herken je personen of kun je iets vertellen over het delict, neem dan contact op met de politie. Zo ook over onderstaande zaken!

Deventer - Monturen gestolen bij opticien Lange Bisschopstraat

Op donderdag 2 augustus 2018 komen rond 18:30 uur twee mannen bij een opticien aan de Lange Bisschopstraat in Deventer. Ze passen diverse brillen, maar ze hangen deze niet terug. In plaats daarvan verdwijnen de brillen in de tas en hangen ze andere, goedkopere brillen terug op de plek. Wie kent of herkent deze mannen? De man in de geblokte blouse is vermoedelijk dezelfde verdachte als van de diefstal van de Rayban-zonnebrillen bij de opticien aan de Keizerstraat, op zaterdag 25 augustus. Zie onderstaande zaak. 2018347778

Deventer - Dure zonnebrillen gestolen bij opticien Keizerstraat

Bij een opticien aan de Keizerstraat in Deventer steelt een man op zaterdag 25 augustus 2018 rond 13:00 uur Rayban-zonnebrillen met een aanzienlijke totale waarde. Deze man is vermoedelijk ook de verdachte van de diefstal van de monturen bij de opticien aan de Lange Bisschopsstraat, op donderdag 2 augustus. Wie herkent de man op de camerabeelden? 2018404072

Zwolle/ Arnhem - Man kijkt pincodes af in ziekenhuizen

Op 17 augustus en 25 september 2018 kijkt een man de pincode af van mensen die bij de betaalautomaat in het ziekenhuis aan de Dokter van Heesweg betalen voor het parkeren. Daarna krijgt de man het voor elkaar om de pinpas van (vaak wat oudere) mensen te stelen nadat hij hen vraagt om geld te wisselen. Vervolgens neemt hij met de gestolen pas geld op.

Tussen 21 augustus en 5 september 2018 doet deze zelfde persoon een soortgelijk trucje in een ziekenhuis aan de Wagnerlaan in Arnhem. Hier zegt hij tegen mensen dat ze een bankbiljet zijn verloren en ziet dan kans om hun bankpas te stelen. De man is op camerabeelden vastgelegd. 2018436282 – 2018375269

Beuningen/ Haaksbergen/ Enschede –Vaten met gevaarlijke stoffen gedumpt

Op zaterdag 10 november 2018 worden er op verschillende plekken vaten met gevaarlijke stoffen aangetroffen. Aan de Strengeveldweg in Beuningen ter hoogte van de Mensmanweg zijn voornamelijk blauwe vaten aangetroffen.

Hier is door een getuige een wit vrachtautootje (oud model) gezien. Deze kwam vanaf de plek van de dumping rijden en reed richting Stroothuizerweg.



Ook in Haaksbergen zijn vaten gedumpt aan de Berktepaalweg en in Enschede aan de Floraparkstraat.Wie heeft iets gezien van deze dumpingen of kan hierover iets vertellen? 2018508754



Almelo – Fietser zwaar mishandeld

Zondag 11 november 2018 omstreeks 03.30 uur wordt een 21-jarige man uit Almelo mishandeld door een agressieve automobilist. Het slachtoffer fietst die zondag op de Maardijk in de richting van het Polman stadion wanneer hij wordt klemgereden door de bestuurder van een donkere Volkswagen, waarschijnlijk een Golf of Polo. De bestuurder, een jongeman tussen de 25-30 jaar stapt uit, mishandelt de fietser en gooit vervolgens zijn fiets in de sloot.

Signalement De bestuurder was licht getint, kort donker haar dat aan de zijkant was opgeschoren en bovenop iets langer en een stoppelbaardje. Hij droeg een donkere lange jas. Daarna vertrok hij waarschijnlijk in de richting van de Ary Schefferstraat naar de Andreas Schelfhoutstraat. Wie weet er meer van deze mishandeling of over de bestuurder van de auto? 2018509615

Hengelo - Diefstal gereedschap uit bedrijfsbus

Op donderdag 21 juni 2018 wordt er ingebroken in een bedrijfsbus van een hek- en constructiewerkbedrijf aan de Toermalijnstraat in Hengelo. Twee mannen blijken gereedschap uit deze bedrijfsbus weggenomen te hebben. Deze mannen komen eerst op de fiets en daarna te voet het terrein op. Het signalement van de mannen luidt:

Eerste man:

* blanke man

* ongeveer 1.80m lang

* donkere jas

* een grijze hoodie met capuchon op

* donkere handschoenen

* donkere broek