Aanhoudingen in onderzoek mishandeling

Op donderdag 4 oktober rond 23.00 uur vonden voorbijgangers een gewonde man onderaan de Bovenover loopbrug. De man is met een hoofdwond naar het ziekenhuis gebracht. Op basis van de verklaring van de man is een onderzoek gestart. Zo is forensisch onderzoek gedaan en een buurt,- en passantenonderzoek. Uit verder recherche onderzoek kwamen twee mannen in beeld. Deze mannen, 19 en 24 jaar oud zijn maandag 12 november in Lelystad aangehouden. Zij worden verdachte van betrokkenheid bij de mishandeling van het slachtoffer. Het tweetal zit in beperkingen. Dit betekent dat zij geen contact mogen hebben met familie en/of vrienden.