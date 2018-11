Politie zoekt getuigen poging straatroof IJsselstein

Wat is er gebeurd?

Op woensdagmiddag 10 oktober fietst de 12-jarige jongen van school naar huis. De schooldag zit erop; het is omstreeks 14.45 – 15.00 uur. Hij komt vanuit de richting Europalaan in IJsselstein. Op het fietspad over de brug van de A2 – de Weg der Verenigde Naties N210 - wordt hij tegen gehouden door 3 jongemannen met een licht tot donker getint uiterlijk. Ze bedreigen het slachtoffer met een mes en eisen zijn telefoon op.

De 3 verdachten worden gestoord door voorbijkomend verkeer. Een voorbijrijdende vrachtwagenchauffeur ziet een en ander gebeuren en schreeuwt. Een dappere vrouw op de fiets houdt de verdachten tegen zodat het 12-jarige slachtoffer weg kan komen. De scholier snelt naar huis, zonder haar naam te vragen.

Bent u of kent u deze getuigen?

De politie is op zoek naar de vrachtwagenchauffeur en de vrouw op de fiets. Mogelijk hebben zij meer informatie die van belang kan zijn voor het onderzoek naar deze bedreiging. Help dan mee met het oplossen van deze zaak en bel de politie op 0900-8844.

Meld uw tip!

Naast de vrachtwagenchauffeur en de vrouw op de fiets, is de politie op zoek naar andere getuigen. Heeft u meer informatie over deze bedreiging en poging tot straatroof in IJsselstein? Twijfel dan niet, en bel 0900-8844 of anoniem 0800-7000.