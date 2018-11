Gezocht: taxichauffeur die slachtoffer hielp na straatroof IJsselstein

Wat is er gebeurd?

Op 20 oktober fietst een 20-jarige man vanuit IJsselstein richting Nieuwegein. Het is vroeg in de ochtend, rond 4.00 – 4.30 uur. Op het fietspad over de brug van de A2 – de Weg der Verenigde Naties N210 - wordt hij bedreigend aangesproken door 2 jongens. Even later komen nog 2 jongens op een scooter aanrijden die zich hierbij voegen. De 20-jarige man moet al zijn spullen afgeven, waaronder zijn telefoon, portemonnee en kleding. Een taxichauffeur brengt het slachtoffer hierna naar het politiebureau.

Bent u of kent u de taxichauffeur?

Bent u of kent u de taxichauffeur die het 20-jarige slachtoffer na de roofoverval naar het politiebureau bracht? Neem dan contact met ons op en bel de politie op 0900-8844.

Meld uw tip!

Naast de taxichauffeur zoekt de politie meer getuigen. Heeft u meer informatie over deze straatroof in IJsselstein? Twijfel dan niet, en bel 0900-8844 of anoniem 0800-7000.