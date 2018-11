Een massa illegaal vuurwerk

Na een anonieme tip heeft de politie in een loods meer dan 10.000 kilo zwaar illegaal vuurwerk gevonden in een loods aan Vijfhuizerdijk in Vijfhuizen. Er zijn hierbij vier mannen aangehouden, zij zijn woonachtig in Haarlem en zijn tussen de 25-45 jaar oud. De politie heeft het vuurwerk weg gehaald, hier moesten wel twee vrachtwagens aan te pas komen. Ook voert de politie nog een viertal huiszoekingen uit in Haarlem. De resultaten van deze zoekingen zijn nog niet bekend.