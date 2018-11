Getuigenoproep zware mishandeling

De vrouw liep donderdagmiddag over de Nassaulaan toen zij op een vervelende manier werd aangesproken door 2 (jonge) mannen. De vrouw negeerde hen, in de veronderstelling dat ze het niet tegen haar hadden.

Dit bleek wel zo te zijn. Toen de vrouw zei dat ze niet gediend was van de opmerkingen die gemaakt werden, is ze doorgelopen. Vervolgens werd ze uitgescholden en kreeg ze van een van de mannen een vuistslag op haar neus, tegen haar hoofd en tegen haar oog. Een omstanders is het slachtoffer te hulp gekomen zodat zij kon ontkomen aan haar belagers. De neus van de vrouw begon te bloeden en bleek gebroken te zijn.

De politie is op zoek naar getuigen van dit incident en heeft een onderzoek ingesteld. De politie is specifiek op zoek naar twee vrouwen die getuige zijn geweest. Ook wil de politie graag weten wie de getuige is die het slachtoffer te hulp is geschoten.

Heeft u iets gezien of weet u meer van dit incident? Bel dan 0900-8844.

Liever anoniem? Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem via tel.nr. 0800-7000.

2018216038