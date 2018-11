Vluchtauto de bocht uit

Omstreeks 19.15 uur kreeg de politie melding dat er gepoogd was in te breken in een woning aan de Aerdenhoutsduinweg. Bij de inbraakpoging waren drie mannen gezien die wegliepen. Ter plaatse trof de politie nog een man aan. Doordat hij niet direct aan de inbraak gelinkt kon worden, moest de politie hem laten lopen. Hij werd echter wel in de gaten gehouden en de politie zag hem even later in een auto stappen en wegrijden. De auto werd gevolgd en even later stopte de auto en stapten er twee mannen in.

De politie volgde de auto weer en gaf op de Buitenrustbrug-Schipholweg een stopteken, waarbij de vluchtauto klem werd gereden. Aanvankelijk stopte de auto ook, maar toen de politie zelf uitstapte, ging de auto er weer vandoor, raakte daarbij de politieauto, reed over een verhoogde afscheidingsrand van de weg en ging er met hoge snelheid over een fietspad vandoor. Hierbij kon een fietser de auto nog net ontwijken. De fietser kwam daarbij ten val.

De politie volgde de auto, die onderweg nog op een voorganger botste. Via de Europaweg reed de auto de Egelandlaan op. In de bocht bij de Venkelstraat raakte de bestuurder de macht over het stuur kwijt en botste in de berm tegen een boom. Twee personen konden bij de auto worden aangehouden. De derde ging er rennend vandoor, maar kon even verderop door een iets harder rennende politieman worden ingehaald.

De verdachten werden voor verhoor overgebracht naar het politiebureau. Hun auto werd in beslag genomen.

2018220220