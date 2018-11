Waar zou ik inbreken?

Omstreeks 05.25 uur kreeg de politie melding van een getuige die had gezien dat twee mannen verdacht door de wijk liepen. De politie trof de verdachte personen echter niet meer aan. Voordat zij weer verder gingen, stelden zij zichtzelf nog even de vraag: ‘Stel dat ik een inbreker zou zijn, in welke huizen zou ik dan in willen breken.’ De panden die op het ‘lijstje’ kwamen te staan werden nog even verder bekeken. Bij een van die woningen werd een fotolijstje in de tuin gevonden. Toen de politie verder keek, zagen zij ook een gezicht achter een van de ramen, die stiekem de politie in de gaten hield.

In de woning bleken twee mannen te zitten, die aan alle kanten probeerden om ongezien het pand te verlaten. Omdat de woning in de gaten werd gehouden door de politie, was er geen ontkomen meer aan. De mannen werden aangehouden en voor verhoor overgebracht naar het politiebureau. De politie zette diensthond Ringo in om de omgeving af te zoeken naar sporen. De viervoeter liep keurig een spoor uit en vond de auto van de verdachten terug.

Bij controle bleken de inbrekers via een geforceerd raam naar binnen te zijn gekomen. Binnen waren diverse vertrekken doorzocht.

2018220434