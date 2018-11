Aanhouding bij straatroof in Gaasperdam

Rond 16:00 uur ’s middags fietst het slachtoffer over het Puijflijkpad in de richting van het Wisseloordplein. De verdachte – in gezelschap van vermoedelijk een vriend – trekt het slachtoffer van zijn fiets. Hij mishandelt de jongen en bedreigt hem met een mes. Daarna berooft hij het slachtoffer van zijn jas en vlucht richting het Wisseloordplein.



Een politieagent surveilleert rond hetzelfde tijdstip in burgerkleding op de brug tussen het Puijflijkpad en het Vreeswijkpad. Hij ziet de verdachte met een jas in zijn hand langs hem rennen en herkent de jongen van een eerder incident. Hij besluit hem te achtervolgen en licht zijn collega in die op een motor in de buurt van het Wisseloordplein rijdt. De twee agenten weten de jongen in te sluiten en houden hem op heterdaad aan. Op het politiebureau wordt duidelijk dat de jas van het slachtoffer is. De verdachte zit op dit moment nog vast.