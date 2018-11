Man zwaargewond na harde duw

Het slachtoffer fietst op zondagmiddag 4 november even voor 14.30 uur op Kraaiennest, ter hoogte van de oranje studentenwoningen. Hij merkt op dat er iemand achter hem rent en wanneer deze persoon naast hem rent, krijgt hij uit het niets een harde duw. De 59-jarige komt lelijk ten val, de verdachte rent vervolgens weg in de richting van Kraaiennest. Omstanders ontfermen zich direct over de gevallen man en de hulpdiensten worden ingeschakeld. De verwondingen blijken ernstig en hij heeft meerdere dagen in het ziekenhuis gelegen.

De recherche doet onderzoek om erachter te komen wie de veroorzaker is van dit ernstige letsel. Rechercheurs komen daarom graag in contact met de omstanders die het slachtoffer direct te hulp schoten. Mogelijk hebben zij informatie over de dader. Ook mensen die rond 14.30 uur op die zondagmiddag 4 november iemand hebben zien rennen bij Kraaiennest, spreekt de recherche graag. Informatie kan worden doorgegeven via de recherche in Amsterdam-Zuidoost via 0900-8844. Indien u liever anoniem blijft dan kan informatie worden doorgegeven via 0800-7000. Het is daarnaast ook mogelijk om informatie door te geven via het onderstaande tipformulier.