Fietsers bekeurd bij verlichtingscontroles

De verlichtingscontroles vonden op maandag tot en met woensdag plaats op de Kalvermarkt in Den Haag, de Zuidwal in Delft en op de Korevaarstraat in Leiden. Alle bekeurde fietsers kregen van agenten een fietslampje mee. De komende tijd zullen er meer controles plaatsvinden.



Waarom is fietsverlichting verplicht?

Fietsverlichting is verplicht, omdat je zonder fietsverlichting niet te zien bent in het donker voor het andere verkeer. Licht dragen op je fiets in het donker is eigenlijk heel logisch. Want met goed licht zorg je ervoor dat je obstakels op de weg beter kunt zien. En minstens zo belangrijk: anderen kunnen jóu beter zien! Daardoor kun je veilig over straat en zonder ongelukken thuiskomen. En je voorkomt een boete van 55 euro.



Wat zijn de regels voor losse fietslampjes?

Als je in het donker rijdt, bij schemer of slecht zicht moet je je voor- en achterlicht aan hebben staan, maar losse lampjes mogen ook. Op je jas, tas of lichaam. Zolang ze maar goed zichtbaar zijn. Met fietsverlichting heb je ook zelf beter zicht op de weg. Het zorgt dus (voor iedereen) voor een veiligere verkeerssituatie. Ook voor gemotoriseerde voertuigen, zoals een brom-/snorfiets, is het hebben van goed werkende verlichting verplicht. Gebruik je losse lampjes dan mag je ze niet op knipperen zetten. Andere weggebruikers kunnen je snelheid en afstand niet goed inschatten.