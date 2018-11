Politie houdt twee jongens aan na afsteken illegaal vuurwerk Warmond

Getuigen alarmeerden direct de politie nadat zij meerdere personen illegaal vuurwerk zagen afsteken in de Gemeentehaven in Warmond. De verdachten liepen vervolgens richting het eiland Koudenhoorn. Na aanwijzingen van getuigen troffen agenten voor de brug bij Koudenhoorn twee verdachten aan. Het gaat om een 15-jarige jongen uit Rijnsburg en een 18-jarige man uit Sassenheim. De 18-jarige jongen bleek tijdens de fouillering illegaal vuurwerk in zijn bezit te hebben. Beiden zijn aangehouden en overgebracht naar het politiebureau voor verhoor.



Getuigen meldden dat de jongens een zwarte rugtas bij zich hadden. Na een korte zoekslag troffen agenten bij de brug voor Koudenhoorn een rugzak aan. Hierin bleek na onderzoek ook zwaar illegaal vuurwerk te zitten.

Omdat er eerder al in Warmond een vernieling was geweest aan een hangbrug en er een ontploffing had plaatsgevonden op een woonboot, besloot het onderzoeksteam de woningen van de verdachten te doorzoeken.



In de woning van de verdachte uit Sassenheim werd zwaar illegaal vuurwerk aangetroffen. De EOD (Explosieven Opruimingsdienst) heeft het vuurwerk veilig gesteld. Ook de brandweer en de technische recherche waren hierbij aanwezig. In de woning in Rijnsburg werd een kleine hoeveelheid legaal vuurwerk aangetroffen en in beslag genomen.



Donderdagochtend werd een derde verdachte aangehouden. Het gaat om een 22-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een of meerdere vernielingen van de afgelopen weken. Hij is overgebracht naar het politiebureau waar hij wordt verhoord.



Onderzoek

De afgelopen weken vonden er meerdere vernielingen plaats in de omgeving van de Koudenhoorn. Zo raakte een hangbrug in de haven van Warmond beschadigd na het afsteken van (illegaal) vuurwerk en raakte een persoon op een woonboot gewond toen een stuk zwaar illegaal vuurwerk afging. Door rondvliegend glas moest het slachtoffer in het ziekenhuis worden behandeld. De recherche doet onderzoek en bekijkt of het aangehouden drietal betrokken is bij een of meerdere incidenten.