Vier mannen aangehouden voor serie woning- en bedrijfsinbraken

Op dinsdag 16 oktober jl. werd in Vlissingen een inwoner (31) uit deze plaats aangehouden. Op dinsdag 23 oktober jl. volgde in Heinkenszand de aanhoudingen van een inwoner (36) uit deze plaats en een man (30) uit Utrecht. Uiteindelijk werd op maandag 5 november jl. een 31-jarige Vlissinger voor zijn aandeel aangehouden. Ze worden vooral verdacht van zo'n tien inbraken in (vakantie)woningen in Heinkenszand, Oost-Souburg, Wemeldinge en het Belgische Bierbeek. Ook werden meerdere auto's opengebroken en twee auto's gestolen. Tevens werd op een bedrijventerrein in Noordwijk en in een horecabedrijf in Westkapelle ingebroken.