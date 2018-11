Man zonder treinkaartje draagt gestolen kleding

Op 15 november rond 07:00 uur is een 20-jarige man uit Amsterdam aangehouden. De man was niet in het bezit van een vervoersbewijs en werd hiervoor staande gehouden door de medewerkers van de NS. Later bleek dat de Amsterdammer gestolen kleding droeg. Aan de kleding zaten zware beveiliging labels. De man was verbaal agressief en onder invloed van drugs. Ook had hij wat Hennep bij zich. Hij is aangehouden en meegenomen naar het bureau voor verder verhoor. De verdachte is een veelpleger. De politie stelt een onderzoek in naar de herkomst van de kleding.