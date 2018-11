Politie adviseert: voeg stroomstootwapen aan uitrusting toe

Tijdens de pilot is het stroomstootwapen ruim driehonderd keer ingezet, meest om een einde te maken aan een dreigende situatie. Daarbij heeft niemand (verdachten, agenten, omstanders) ernstig letsel opgelopen. In tweehonderd gevallen werd het stroomstootwapen gebruikt om mensen onder controle te brengen die onder invloed van drank of drugs waren of psychisch labiel. In veel gevallen bleek dreigen met het stroomstootwapen al voldoende om een gevaarlijke situatie zonder geweld te beëindigen. De agenten uit de proef zijn dan ook positief over het wapen.