Specifieke getuige gezocht beroving Helftheuvelpassage

Afgelopen weekend hebben we twee stoepborden geplaatst bij het winkelcentrum in de hoop dat meer getuigen zich zouden melden. Helaas leverde dit geen nieuwe informatie op.

Agenten spraken vlak na de poging beroving met een getuige die vertelde dat een andere man het kenteken van de vluchtauto had gezien. De man die het kenteken daadwerkelijk zag willen wij graag spreken. Mogelijk kan hij ons nog van waardevolle informatie voorzien. De ondernemer liep door de aanval met pepperspray letsel aan zijn ogen over.

Signalement verdachte:

Circa 175 cm

Droeg vermoedelijk een zwart vest met spijkerbroek

Vluchtte in een witkleurige auto met vermoedelijk Duitse kentekenplaten

Reed in de richting van de Gouverneur Van Den Bogaeardesingel

Weet je meer? Of ben je de getuige die we zoeken? Bel dan 0800-6070 of neem anoniem contact op: 0800-7000.