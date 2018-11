Verdachte misdrijf Van Leeuwenhoekstraat Enschede langer vast

De rechter-commissaris heeft de aanhouding en inverzekeringstelling getoetst en acht die rechtmatig. De inverzekeringstelling kan daarom met enkele dagen worden verlengd.

De man is dinsdagavond aangehouden in de omgeving van Dordrecht. Het OM verdenkt hem van betrokkenheid bij de dood van de vier mannen die dinsdagmiddag in een pand aan de Van Leeuwenhoekstraat zijn gevonden. De andere man die dinsdagavond is gearresteerd, is eerder al vrijgelaten. Hij blijkt niets met de zaak te maken te hebben.