Drietal overvalt supermarkt

De daders kwamen via de bevoorradingsroute in het pand en bedreigden 5 medewerkers; zij zijn door de daders ook vastgebonden. De daders namen een geldbedrag mee en vluchtten te voet met Lidl-tassen via de Balladestraat richting Graafseweg. De slachtoffers wisten zichzelf te bevrijden en waarschuwden de politie. Niemand raakte gewond.

Op dit moment wordt door de politie volop onderzoek gedaan in de winkel en directe omgeving. Daarbij worden ook aanwezige camerabeelden bekeken. Mocht u iets gezien hebben vanaf 06.00 uur tot 08.00 uur, of meer informatie hebben door onderstaand signalement, neem dan contact op met de recherche. Dat kan via het algemene nummer 0900-8844. Hebt u camerabeelden die kunnen helpen in het onderzoek, dan ontvangen we die graag.



Signalement daders

De daders zijn waarschijnlijk tussen de 17-19 jaar oud. Ze waren rond de 170/180 cm lang. De daders spraken straattaal en waren gekleed in sportkleding.



Dader 1

Negroïde jongeman, platte neus, volle lippen

Ogen verstaand uit elkaar

Zwarte bivakmuts, zwarte capuchon.

Donkere joggingbroek

Hij droeg sneakers en strakke zwarte sporthandschoentjes.



Dader 2

Hij had een licht getint uiterlijk

Licht grijze bivakmuts en licht grijs vest

Joggingbroek en sneakers,

Hij droeg latex handschoenen en was smaller dan de anderen.



Dader 3

Licht getint uiterlijk

Donkere kleding.

Hij droeg sneakers.



Camera in beeld

